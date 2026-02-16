تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إيطاليا تستعد لتدريب قوات شرطة في غزة والمشاركة في "مجلس السلام"

Lebanon 24
16-02-2026 | 12:06
إيطاليا تستعد لتدريب قوات شرطة في غزة والمشاركة في مجلس السلام
إيطاليا تستعد لتدريب قوات شرطة في غزة والمشاركة في مجلس السلام photos 0
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم في تدريب قوات للشرطة في قطاع غزة ومختلف المناطق التابعة للأراضي الفلسطينية، وذلك في سياق المساعي التي تبذلها روما للمساهمة في تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط.
 
وأوضح تاياني، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة روما، أن إيطاليا جاهزة تماماً لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة وقوة شرطة فلسطينية عامة، مؤكداً في الوقت ذاته رغبة بلاده في المشاركة بصفة مراقب في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بهذه المبادرة، أشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده تلقت دعوة رسمية لحضور اجتماع للمجلس المقرر عقده هذا الأسبوع في واشنطن.
 
ويأتي هذا التحرك بعد تصديق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء "مجلس السلام"، وهو الكيان الذي أُقرَّ ضمن خطة إدارة ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

