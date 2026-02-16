تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إيطاليا تستعد لتدريب قوات شرطة في غزة والمشاركة في "مجلس السلام"
Lebanon 24
16-02-2026
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الخارجية
الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم في تدريب قوات للشرطة في
قطاع غزة
ومختلف المناطق التابعة للأراضي
الفلسطينية
، وذلك في سياق المساعي التي تبذلها روما للمساهمة في تحقيق استقرار منطقة
الشرق الأوسط
.
وأوضح تاياني، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة روما، أن إيطاليا جاهزة تماماً لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة وقوة شرطة فلسطينية عامة، مؤكداً في الوقت ذاته رغبة بلاده في المشاركة بصفة مراقب في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وفي إطار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بهذه المبادرة، أشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده تلقت دعوة رسمية لحضور اجتماع للمجلس المقرر عقده هذا الأسبوع في
واشنطن
.
ويأتي هذا التحرك بعد تصديق
مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة على إنشاء "مجلس السلام"، وهو الكيان الذي أُقرَّ ضمن خطة إدارة
ترامب
الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة بين
إسرائيل
وحركة
حماس
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية
17/02/2026 01:14:35
17/02/2026 01:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إيطاليا تبتعد عن "مجلس السلام" لترامب خوفًا من خرق الدستور
Lebanon 24
إيطاليا تبتعد عن "مجلس السلام" لترامب خوفًا من خرق الدستور
17/02/2026 01:14:35
17/02/2026 01:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا ترفض توقيع ميثاق "مجلس السلام" الأميركي بسبب مشاركة روسيا
Lebanon 24
بريطانيا ترفض توقيع ميثاق "مجلس السلام" الأميركي بسبب مشاركة روسيا
17/02/2026 01:14:35
17/02/2026 01:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان: نقبل دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" لتحقيق سلام دائم في غزة
Lebanon 24
باكستان: نقبل دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" لتحقيق سلام دائم في غزة
17/02/2026 01:14:35
17/02/2026 01:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
مجلس الأمن
الفلسطينية
دبلوماسي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
Lebanon 24
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
17:37 | 2026-02-16
16/02/2026 05:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
Lebanon 24
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
16:26 | 2026-02-16
16/02/2026 04:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
Lebanon 24
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
16:00 | 2026-02-16
16/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
Lebanon 24
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
15:53 | 2026-02-16
16/02/2026 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
Lebanon 24
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
15:43 | 2026-02-16
16/02/2026 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:37 | 2026-02-16
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
16:26 | 2026-02-16
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
16:00 | 2026-02-16
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
15:53 | 2026-02-16
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
15:43 | 2026-02-16
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
14:15 | 2026-02-16
العراق ينفي صحة قائمة جنسيات سجناء داعش
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 01:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 01:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 01:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24