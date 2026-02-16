إيطاليا تستعد لتدريب قوات شرطة في غزة والمشاركة في "مجلس السلام"

أعلن الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم في تدريب قوات للشرطة في ومختلف المناطق التابعة للأراضي ، وذلك في سياق المساعي التي تبذلها روما للمساهمة في تحقيق استقرار منطقة .

وأوضح تاياني، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة روما، أن إيطاليا جاهزة تماماً لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة وقوة شرطة فلسطينية عامة، مؤكداً في الوقت ذاته رغبة بلاده في المشاركة بصفة مراقب في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي .



وفي إطار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بهذه المبادرة، أشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده تلقت دعوة رسمية لحضور اجتماع للمجلس المقرر عقده هذا الأسبوع في .

ويأتي هذا التحرك بعد تصديق التابع للأمم المتحدة على إنشاء "مجلس السلام"، وهو الكيان الذي أُقرَّ ضمن خطة إدارة الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة بين وحركة .



