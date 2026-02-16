سيُشارك "بصورة غير مباشرة" في محادثات جنيف.. ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق

أعلن الرئيس الأميركي ⁠انه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين والولايات المتحدة بشأن برنامج والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في .



وقال للصحفيين ‌على متن طائرة الرئاسة الأميركية: "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة ‌الأهمية".



وأكد ترامب أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.



وأضاف ان إيران سعت إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت مواقع نووية ⁠إيرانية.



وأشار ترامب إلى ‌أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "⁠لا أعتقد أنهم يريدون تحمل عواقب عدم إبرام ⁠اتفاق".

