لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
عراقجي يتحدث قبل محادثات جنيف عن تحقيق اتفاق عادل ومتوازن
Lebanon 24
17-02-2026
|
00:24
قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع
الولايات المتحدة
بشأن البرنامج
النووي
لطهران، عقد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، أمس الإثنين، لقاء مع برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.
والتقى عراقجي بغروسي، وقال إنه سيلتقي أيضا بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تستضيف بلاده المحادثات الأميركية
الإيرانية
في جنيف، اليوم الثلاثاء.
وكتب عراقجي على منصة إكس: "أنا في جنيف بأفكار حقيقية لتحقيق اتفاق عادل ومتوازن. وما ليس على الطاولة: الخضوع أمام التهديدات".
وفي الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بإرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، أجرت
إيران
،أمس الإثنين، تدريبا بحريا آخر، وفقا للتلفزيون الرسمي.
وأفاد بأن التدريب سيختبر قدرات إيران الاستخباراتية والتشغيلية في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان.
