عراقجي يتحدث قبل محادثات جنيف عن تحقيق اتفاق عادل ومتوازن

قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع بشأن البرنامج لطهران، عقد عباس عراقجي، أمس الإثنين، لقاء مع برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.والتقى عراقجي بغروسي، وقال إنه سيلتقي أيضا بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تستضيف بلاده المحادثات الأميركية في جنيف، اليوم الثلاثاء.وكتب عراقجي على منصة إكس: "أنا في جنيف بأفكار حقيقية لتحقيق اتفاق عادل ومتوازن. وما ليس على الطاولة: الخضوع أمام التهديدات".وفي الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأميركي بإرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، أجرت ،أمس الإثنين، تدريبا بحريا آخر، وفقا للتلفزيون الرسمي.وأفاد بأن التدريب سيختبر قدرات إيران الاستخباراتية والتشغيلية في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان.