Advertisement

عربي-دولي

عراقجي يتحدث قبل محادثات جنيف عن تحقيق اتفاق عادل ومتوازن

Lebanon 24
17-02-2026 | 00:24
A-
A+
عراقجي يتحدث قبل محادثات جنيف عن تحقيق اتفاق عادل ومتوازن
عراقجي يتحدث قبل محادثات جنيف عن تحقيق اتفاق عادل ومتوازن photos 0
قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الإثنين، لقاء مع برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي. 

والتقى عراقجي بغروسي، وقال إنه سيلتقي أيضا بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تستضيف بلاده المحادثات الأميركية الإيرانية في جنيف، اليوم الثلاثاء.

وكتب عراقجي على منصة إكس: "أنا في جنيف بأفكار حقيقية لتحقيق اتفاق عادل ومتوازن. وما ليس على الطاولة: الخضوع أمام التهديدات".

وفي الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، أجرت إيران،أمس  الإثنين، تدريبا بحريا آخر، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وأفاد بأن التدريب سيختبر قدرات إيران الاستخباراتية والتشغيلية في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان.
 
عراقجي: أنا في جنيف الآن بأفكار عملية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا النووي أمر ممكن شرط أن يكون عادلا ومتوازنا
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: التوصّل إلى اتفاق بشأن برنامجنا النووي السلمي أمر ممكن شرط أن يكون عادلاً ومتوازناً
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: عراقجي سيترأس الوفد الإيراني في محادثات جنيف مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

دونالد

الخليج

