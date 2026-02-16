تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجزائر والنيجر تؤكدان تعزيز الشراكة وتسريع مشاريع الطريق العابر للصحراء

Lebanon 24
16-02-2026 | 23:54
A-
A+
الجزائر والنيجر تؤكدان تعزيز الشراكة وتسريع مشاريع الطريق العابر للصحراء
الجزائر والنيجر تؤكدان تعزيز الشراكة وتسريع مشاريع الطريق العابر للصحراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت الجزائر والنيجر بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تشياني، إلى الجزائر، يومي 15 و16 شباط الجاري، واتفقا على الإسراع في استكمال مشروع الطريق العابر للصحراء والمشاريع الهيكلية الأخرى الرابطة بين البلدين.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن هذه الزيارة ترمز إلى الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في تجاوز الصعوبات الظرفية للحفاظ على نموذجية علاقاتهما ومواجهة التحديات الإقليمية معاً.

وبحسب البيان ذاته، أكد الرئيسان مجدداً تمسكهما بالمبادئ التأسيسية لعلاقاتهما، المتمثلة في احترام سيادة كل دولة وسلامتها الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتضامن الفعال إزاء التهديدات المشتركة، واقتناعهما بأن مستقبل الساحل ستبنيه بلدان المنطقة بأنفسها، من خلال حلول محلية وشاملة. وشددا بقوة على أن الموروث التاريخي المشترك، وتوحد الطموحات والتطلعات، ووحدة المصير إزاء التحديات الإقليمية، هي عوامل تحشد جميع دول الساحل والصحراء. وجددا رفضها لأي تدخل أجنبي في شؤون القارة.
وإزاء استمرار التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، أعرب قائدا البلدين عن بالغ انشغالهما وأكدا أن أمن أحدهما لا ينفصل عن أمن الآخر. وبهذه الروح من التضامن الفاعل، اتفقا على إعادة تفعيل الآليات الجزائرية النيجرية المعنية فوراً لتكثيف التنسيق في مراقبة الحدود وتنسيق استراتيجيات مكافحة الإرهاب والآفات المرتبطة به.

وقرر الرئيسان الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى. واتفقا على إعادة تنشيط آليات التعاون الثنائي وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية النيجرية في نيامي قبل نهاية النصف الأول من عام 2026، وكذلك تنظيم مشاورات سياسية و قطاعية منتظمة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الغارة على طريق المصنع: رسالة عابرة أم فاتحة لمرحلة من التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في غرفة طرابلس ناقش تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى اليمن: واشنطن تدعم مسارات الاستقرار وتعزيز الشراكة مع السلطات المحلية في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات وقطر تؤكدان أهمية تعزيز التنمية والازدهار لشعوب المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الداخلية

مكافحة الإرهاب

اجتماع اللجنة

عبد الرحمن

الجزائري

دبلوماسي

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:31 | 2026-02-17
Lebanon24
02:15 | 2026-02-17
Lebanon24
01:52 | 2026-02-17
Lebanon24
01:40 | 2026-02-17
Lebanon24
01:38 | 2026-02-17
Lebanon24
01:26 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24