عربي-دولي
زيلينسكي: نحذر من هجمات روسية جديدة على منشآت الطاقة
Lebanon 24
17-02-2026
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، الاثنين، من هجوم روسي كبير آخر على منشآت الطاقة في
أوكرانيا
.
وقال
زيلينسكي
في رسالة مصورة قبل ساعات من انعقاد جولة جديدة من محادثات السلام المقررة في
جنيف
اليوم الثلاثاء، : "
روسيا
لا تستطيع مقاومة الإغراء وتريد توجيه ضربة مؤلمة للأوكرانيين في الأيام الأخيرة من الشتاء البارد ".
وأضاف زيلينسكي إن الوفد الأوكراني وصل بالفعل إلى المدينة
السويسرية
، لكنه اتهم
موسكو
بعدم الرغبة في تقديم تنازلات.
وقال الرئيس
الأوكراني: "روسيا ترفض كل شيء، وتواصل هجماتها على خطوط
الجبهة
وغاراتها الجوية على مدننا وإمدادات الطاقة".
ودفع زيلينسكي بأنه يجب إجبار
الكرملين
على صنع السلام بفرض عقوبات جديدة، بينما حث الحلفاء الغربيين على توفير أسلحة مضادة للطائرات.
وشدد زيلينسكي على أنه "من الضروري أن يتم تنفيذ ما بحثناه مع شركائنا في ميونخ على الفور"، مشيرًا إلى أن التأخير لا يؤدي إلا إلى زيادة الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية.
وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية بمساعدة غربية منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وخلال فصل الشتاء، كثفت روسيا هجماتها على منشآت الطاقة
الأوكرانية
باستخدام طائرات مسيرة قتالية وصواريخ.
