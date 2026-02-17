زيلينسكي: نحذر من هجمات روسية جديدة على منشآت الطاقة

حذر الرئيس الأوكراني ، الاثنين، من هجوم روسي كبير آخر على منشآت الطاقة في .



وقال في رسالة مصورة قبل ساعات من انعقاد جولة جديدة من محادثات السلام المقررة في اليوم الثلاثاء، : " لا تستطيع مقاومة الإغراء وتريد توجيه ضربة مؤلمة للأوكرانيين في الأيام الأخيرة من الشتاء البارد ".



وأضاف زيلينسكي إن الوفد الأوكراني وصل بالفعل إلى المدينة ، لكنه اتهم بعدم الرغبة في تقديم تنازلات.

الأوكراني: "روسيا ترفض كل شيء، وتواصل هجماتها على خطوط وغاراتها الجوية على مدننا وإمدادات الطاقة".



ودفع زيلينسكي بأنه يجب إجبار على صنع السلام بفرض عقوبات جديدة، بينما حث الحلفاء الغربيين على توفير أسلحة مضادة للطائرات.



وشدد زيلينسكي على أنه "من الضروري أن يتم تنفيذ ما بحثناه مع شركائنا في ميونخ على الفور"، مشيرًا إلى أن التأخير لا يؤدي إلا إلى زيادة الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية.



وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية بمساعدة غربية منذ ما يقرب من أربع سنوات.



وخلال فصل الشتاء، كثفت روسيا هجماتها على منشآت الطاقة باستخدام طائرات مسيرة قتالية وصواريخ.