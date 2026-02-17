أستراليون عالقون بمخيم روج في الحسكة.. اليكم القصة كاملة

بعد عودة 34 أسترالياً من عائلات عناصر تنظيم "داعش" إلى مخيم روج الذي يديره في الحسكة شمال ، عقب وقت قصير من مغادرتهم له أمس، أكد رئيس الوزراء ألبانيزي اليوم الثلاثاء أن الحكومة لن تساعد أي أستراليين مقيمين في المخيم بالعودة إلى الوطن.



كما أضاف أن الحكومة مستعدة لملاحقتهم قضائيا حال عودتهم. وقال ألبانيزي في مقابلة مع شبكة إيه.بي.سي نيوز "لدينا موقف حازم للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو إعادة مواطنين".

أتى ذلك، بعدما أكد مصدران أمس الاثنين أن 34 أُفرج عنهم أمس من مخيم في شمال أُعيدوا إلى المخيم "لأسباب فنية"، حسب ما نقلت وكالة " ".



فيما قال متحدث باسم وزير بيرك إن أجهزة الأمن في أستراليا كانت تراقب الوضع في سوريا. وأضاف أن من خالفوا القانون سيلاحقون قضائيا.