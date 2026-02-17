تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أستراليون عالقون بمخيم روج في الحسكة.. اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
17-02-2026 | 01:26
أستراليون عالقون بمخيم روج في الحسكة.. اليكم القصة كاملة
أستراليون عالقون بمخيم روج في الحسكة.. اليكم القصة كاملة photos 0
بعد عودة 34 أسترالياً من عائلات عناصر تنظيم "داعش" إلى مخيم روج الذي يديره الأكراد في الحسكة شمال شرق سوريا، عقب وقت قصير من مغادرتهم له أمس، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء أن الحكومة لن تساعد أي أستراليين مقيمين في المخيم بالعودة إلى الوطن.

كما أضاف أن الحكومة مستعدة لملاحقتهم قضائيا حال عودتهم. وقال ألبانيزي في مقابلة مع شبكة إيه.بي.سي نيوز "لدينا موقف حازم للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو إعادة مواطنين".
أتى ذلك، بعدما أكد مصدران أمس الاثنين أن 34 أستراليا أُفرج عنهم أمس من مخيم في شمال سوريا أُعيدوا إلى المخيم "لأسباب فنية"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

فيما قال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن أجهزة الأمن في أستراليا كانت تراقب الوضع في سوريا. وأضاف أن من خالفوا القانون سيلاحقون قضائيا.
