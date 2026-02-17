تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الشرع: أسمع الانتقادات لكن الناس غير مدركة لآليات الإصلاح

Lebanon 24
17-02-2026 | 01:38
A-
A+
الشرع: أسمع الانتقادات لكن الناس غير مدركة لآليات الإصلاح
الشرع: أسمع الانتقادات لكن الناس غير مدركة لآليات الإصلاح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن " السرعة في الإنجاز أدت في بعض الأوقات لنتائج عكسية".

وقال الشرع خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر "وحدة الخطاب الإسلامي" أمس الاثنين، إن "سقف طموحات الناس ارتفع بشكل كبير، وأضحوا يطالبون بكل شيء بسرعة.."
 
كما أضاف:" أنا أسمع بعض الانتقادات، وهناك مطالبات بأشياء ربما دون مراعاة التسلسل الزمني لإصلاح هذه القطاعات.. هناك إن صح التعبير غياب في الوعي المجتمعي العام لآليات الإصلاح، ربما بتقصير من الدولة نفسها لأنها لا تشارك الناس في كثير من البيانات، لكن بشكل عام هناك غياب في الوعي"، في إشارة إلى صعوبة إصلاح العديد من القطاعات إثر الحرب بسرعة.

ومنذ توليه الرئاسة في كانون الاول 2024، أكد الشرع مضيه في إصلاح القطاعات المدمرة في البلاد، وإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد بعد أكثر من 13 سنة من الحرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بزشكيان يقرّ بقلق الشارع: إذا لم يكن الناس راضين فعلينا مراجعة أنفسنا
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: كنتُ سأزور الشرع في زيارة رسمية لكن حصلت ضربة على إيران وأُرجئت الزيارة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: نحن مدركون أن التمويل الفعال يجب أن يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تندد بالانتقادات "غير المسؤولة" لمناوراتها العسكرية حول تايوان
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة الإعمار

أحمد الشرع

بشكل عام

الإسلام

إسلامي

الزمني

الشرع

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:31 | 2026-02-17
Lebanon24
02:15 | 2026-02-17
Lebanon24
01:52 | 2026-02-17
Lebanon24
01:40 | 2026-02-17
Lebanon24
01:26 | 2026-02-17
Lebanon24
01:11 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24