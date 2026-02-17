الشرع: أسمع الانتقادات لكن الناس غير مدركة لآليات الإصلاح

اعتبر الرئيس السوري أن " السرعة في الإنجاز أدت في بعض الأوقات لنتائج عكسية".



وقال خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر "وحدة الخطاب الإسلامي" أمس الاثنين، إن "سقف طموحات الناس ارتفع بشكل كبير، وأضحوا يطالبون بكل شيء بسرعة.."

كما أضاف:" أنا أسمع بعض الانتقادات، وهناك مطالبات بأشياء ربما دون مراعاة التسلسل لإصلاح هذه القطاعات.. هناك إن صح التعبير غياب في الوعي المجتمعي العام لآليات الإصلاح، ربما بتقصير من الدولة نفسها لأنها لا تشارك الناس في كثير من البيانات، لكن هناك غياب في الوعي"، في إشارة إلى صعوبة إصلاح العديد من القطاعات إثر الحرب بسرعة.



ومنذ توليه الرئاسة في كانون الاول 2024، أكد الشرع مضيه في إصلاح القطاعات المدمرة في البلاد، وإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد بعد أكثر من 13 سنة من الحرب.