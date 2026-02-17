تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
جولة جديدة من المفاوضات في جنيف.. وتوقعات بتقديم إيران تنازلات
Lebanon 24
17-02-2026
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل جولة حاسمة من محادثات الملف
النووي
، توجه الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى جنيف، حيث يتواجد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي منذ أمس الاثنين.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن
واشنطن
تتوقع قدوم
إيران
إلى المفاوضات اليوم الثلاثاء بتنازلات ملموسة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وفق ما نقل موقع أكسيوس.
فيما أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
من على متن طائرة الرئاسة أنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين
الولايات المتحدة
و إيران بشأن برنامجها النووي، مضيفا أنه يعتقد أن
طهران
تريد التوصل إلى اتفاق.وقال
ترامب
للصحفيين "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة.. ستكون بالغة الأهمية".
وعندما سُئل عن فرص التوصل إلى اتفاق، قال الرئيس الأميركي إن إيران تسعى
منذ فترة
طويلة إلى اتخاذ موقف متشدد في المفاوضات، لكنها تعلّمت عواقب هذا النهج الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية.
كما أشار إلى أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "لا أعتقد أنهم يريدون تحمل عواقب عدم إبرام اتفاق". وأعرب عن أمله بأن يتصرفوا بعقلانية أكبر.
يأتي هذا فيما كشف مسؤولون أميركيون قبل أيام لرويترز أن الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية مطولة إذا لم تنجح المحادثات.
