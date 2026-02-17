جولة جديدة من المفاوضات في جنيف.. وتوقعات بتقديم إيران تنازلات

قبل جولة حاسمة من محادثات الملف ، توجه الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى جنيف، حيث يتواجد عباس عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي منذ أمس الاثنين.



وأوضح مسؤولون أميركيون أن تتوقع قدوم إلى المفاوضات اليوم الثلاثاء بتنازلات ملموسة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

فيما أكد الرئيس الأميركي من على متن طائرة الرئاسة أنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين و إيران بشأن برنامجها النووي، مضيفا أنه يعتقد أن تريد التوصل إلى اتفاق.وقال للصحفيين "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة.. ستكون بالغة الأهمية".



وعندما سُئل عن فرص التوصل إلى اتفاق، قال الرئيس الأميركي إن إيران تسعى طويلة إلى اتخاذ موقف متشدد في المفاوضات، لكنها تعلّمت عواقب هذا النهج الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية.

كما أشار إلى أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "لا أعتقد أنهم يريدون تحمل عواقب عدم إبرام اتفاق". وأعرب عن أمله بأن يتصرفوا بعقلانية أكبر.



يأتي هذا فيما كشف مسؤولون أميركيون قبل أيام لرويترز أن الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية مطولة إذا لم تنجح المحادثات.