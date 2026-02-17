أوجلان: للبدء في "الاندماج الديمقراطي"

أكد زعيم انتهاء المرحلة الأولى من حل الحزب والكفاح المسلح، وبدء التركيز على "الاندماج" ومناقشة السبل المستقبلية.



فقد أكد عضو وفد إمرالي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دام) مدحت سنجار الذي نقل الرسالة الجديدة للزعيم الذي التقاه أمس الاثنين في سجنه، أن اللقاء أتى تحت مسمى "اجتماع بدء الاندماج".

كما أشار سنجار إلى أن أوجلان قيّم ال16 شهراً الماضية من العملية، وقال: "لقد انتهت المرحلة الأولى التي كانت تتعلق بقرار حل التنظيم والكفاح المسلح."



ولفت أوجلان إلى أن الحزب "دخل الآن المرحلة الثانية، التي يتم فيها التركيز على بُعد الاندماج ومناقشة السبل التي يجب اتخاذها من الآن فصاعدا.