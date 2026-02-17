ترامب: كوبا دولة فاشلة ولا يمكن تغيير النظام

وصف الرئيس الأميركي كوبا بأنها " "، ودعا هافانا إلى إبرام اتفاق مع ، مستبعدا فكرة القيام بعملية لتغيير النظام.



الأميركي للصحافيين الرئاسية "اير فورس وان" أثناء عودته إلى ، مساء أمس الاثنين "كوبا الآن دولة فاشلة.. إذ ينقصها المال والشحنات وكل شيء".

كما اعتبر أن "العديد من الكوبيين سيسرهم عقد اتفاق كي يتمكنوا من السفر ورؤية عائلاتهم"، وفق تعبيره.



إلى ذلك، أكد أن يجري محادثات مع الجانب الكوبي.



تغيير النظام

لكن عندما سئل عما إذا كانت بلاده ستطيح بالحكومة الكوبية كما فعلت في ، أجاب "لا أعتقد أن ذلك سيكون ضروريا".



فيما أقر الرئيس الأميركي بأن نقص الوقود الذي تعاني منه كوبا "يمثل تهديدا إنسانيا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".