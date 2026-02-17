تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هيلاري كلينتون عن "خطة بوتين": تقوض الديمقراطية

Lebanon 24
17-02-2026 | 02:31
A-
A+
هيلاري كلينتون عن خطة بوتين: تقوض الديمقراطية
هيلاري كلينتون عن خطة بوتين: تقوض الديمقراطية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون مما وصفته بـ"تحالف استبدادي عابر للأطلسي" قد يقوّض الديمقراطية.
وخلال فعاليات "المنتدى العالمي 2026" في العاصمة الألمانية برلين، قالت كلينتون، الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم هذا التحالف ويقوم بتمويله.

وأضافت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الأميركي، إن بوتين "هو المحرّض الأهم على الإجراءات المناهضة للديمقراطية في أنحاء أوروبا كافة ولديه كثير من الحلفاء في الولايات المتحدة".

وأوضحت كلينتون أن من يدافعون عن الديمقراطية وعن توزيع عادل للثروة يجب أن يكونوا على دراية بوجود خصوم أقوياء.

وقالت السياسية (78 عاماً)، التي خسرت انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 أمام الجمهوري دونالد ترامب: "هذا الأمر يتشكّل منذ وقت طويل جداً. قبل سنوات عديدة قلت إن هناك مؤامرة يمينية كبرى، وسخر الناس مني بشدة. لكن هل تعلمون؟ لقد كانت (المؤامرة) موجودة وما زالت موجودة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: "قوات سوريا الديمقراطية" سعت لاستخدام ورقة معتقلي "داعش" كورقة ابتزاز
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: استهداف روسيا للدبلوماسيين البريطانيين يأتي"بدافع اليأس" وهذه التصرفات تقوّض الشروط الأساسية اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من تجدد الحرب إذا امتنعت الحكومة عن تقويض قوة "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري عرض مع وفد "الجبهة الديمقراطية" التطورات الفلسطينية وقضايا اللاجئين
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

الديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-02-17
Lebanon24
06:22 | 2026-02-17
Lebanon24
06:00 | 2026-02-17
Lebanon24
05:56 | 2026-02-17
Lebanon24
05:52 | 2026-02-17
Lebanon24
05:32 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24