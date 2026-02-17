هيلاري كلينتون عن "خطة بوتين": تقوض الديمقراطية

حذّرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون مما وصفته بـ"تحالف استبدادي عابر للأطلسي" قد يقوّض .

وخلال فعاليات "المنتدى العالمي 2026" في العاصمة برلين، قالت كلينتون، الإثنين، إن يدعم هذا التحالف ويقوم بتمويله.



وأضافت السياسية المنتمية إلى الحزب الأميركي، إن بوتين "هو المحرّض الأهم على الإجراءات المناهضة للديمقراطية في أنحاء كافة ولديه كثير من الحلفاء في ".



وأوضحت كلينتون أن من يدافعون عن الديمقراطية وعن توزيع عادل للثروة يجب أن يكونوا على دراية بوجود خصوم أقوياء.



وقالت السياسية (78 عاماً)، التي خسرت انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 أمام : "هذا الأمر يتشكّل منذ وقت طويل جداً. قبل سنوات عديدة قلت إن هناك مؤامرة يمينية كبرى، وسخر الناس مني بشدة. لكن هل تعلمون؟ لقد كانت (المؤامرة) موجودة وما زالت موجودة".