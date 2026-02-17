تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
متاجر شهيرة تدخل على خط القضية.. اليكم جديد قضية خطف نانسي غوثري
Lebanon 24
17-02-2026
|
02:37
photos
0
يتشاور المحققون في قضية اختفاء والدة مقدمة برنامج "توداي"،
سافانا غوثري
، مع إدارة متاجر وولمارت لتطوير خيوط جديدة، بعد أن تبين أن حقيبة الظهر التي كان يرتديها المشتبه به تباع حصريا في المتاجر، وفقا لما أعلنه قائد شرطة
مقاطعة بيما
في ولاية
أريزونا
الأميركية، الإثنين.
تمت رؤية
نانسي
غوثري (84 عاما) آخر مرة في منزلها بأريزونا في 31 يناير، وتم الإبلاغ عن فقدانها في اليوم التالي.
وتقول السلطات إنه تم العثور على دمها على الشرفة الأمامية.
وأرسلت ما يُزعم أنها رسائل فدية إلى
وسائل الإعلام
، لكن مرت مهلتان لدفع الفدية دون استجابة.
وأصدر
مكتب التحقيقات الاتحادي
(إف بي ي) مقاطع مراقبة لشخص مقنع يرتدي حزام مسدس خارج باب غوثري في توكسون ليلة اختفائها.
وسجلت كاميرا الشرفة شخصا يحمل حقيبة ظهر ويرتدي قناع تزلج وبنطالا طويلا وسترة وقفازات.
