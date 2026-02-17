متاجر شهيرة تدخل على خط القضية.. اليكم جديد قضية خطف نانسي غوثري

يتشاور المحققون في قضية اختفاء والدة مقدمة برنامج "توداي"، ، مع إدارة متاجر وولمارت لتطوير خيوط جديدة، بعد أن تبين أن حقيبة الظهر التي كان يرتديها المشتبه به تباع حصريا في المتاجر، وفقا لما أعلنه قائد شرطة في ولاية الأميركية، الإثنين.

تمت رؤية غوثري (84 عاما) آخر مرة في منزلها بأريزونا في 31 يناير، وتم الإبلاغ عن فقدانها في اليوم التالي.



وتقول السلطات إنه تم العثور على دمها على الشرفة الأمامية.



وأرسلت ما يُزعم أنها رسائل فدية إلى ، لكن مرت مهلتان لدفع الفدية دون استجابة.



وأصدر (إف بي ي) مقاطع مراقبة لشخص مقنع يرتدي حزام مسدس خارج باب غوثري في توكسون ليلة اختفائها.



وسجلت كاميرا الشرفة شخصا يحمل حقيبة ظهر ويرتدي قناع تزلج وبنطالا طويلا وسترة وقفازات.