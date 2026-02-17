تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 03:30
A-
A+
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أنه "مع نشر الولايات المتحدة لقدراتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط تحسباً لضربة محتملة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يؤكد القادة الإيرانيون عزمهم على الرد في كل أنحاء المنطقة. وتستخدم الولايات المتحدة منشآت في كل دول مجلس التعاون الخليجي، لكن ينبغي على واشنطن أن تولي اهتماماً بالغاً لمحاولة طهران المحتملة لزعزعة استقرار البحرين، الدولة التي لطالما نازع الإيرانيون في استقلالها".

وبحسب الموقع: "تقع هذه الدولة ذات الأغلبية الشيعية على بعد 15.5 ميلاً قبالة الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وقد استضافت الأسطول الخامس الأميركي منذ عام 1995، مما سمح للقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) بضمان حرية الملاحة في الخليج العربي. وعقب الثورة الإسلامية عام 1979، دعا قادة طهران إلى نشر ثورتهم في كل أنحاء المنطقة، وفي أيلول من العام نفسه، حذر آية الله محمد صادق روحاني، المقيم في قم، من أنه إذا لم يُبدِ حاكم البحرين رغبة في الكف عن قمع الشعب البحريني وإعادة العمل بالشريعة الإسلامية، فسوف ندعو الشعب البحريني إلى المطالبة بضم البحرين إلى الحكومة الإسلامية الإيرانية. وقد تحولت هذه الخطابات إلى أفعال عندما حاولت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، التي دربها الحرس الثوري الإسلامي، في كانون الأول 1981، الإطاحة بالنظام الملكي في البحرين".

وتابع الموقع: "في عام 2011، قبلت حكومة البحرين مساعدات لقمع احتجاجات واسعة النطاق، وأفادت السلطات في المنامة بأن العديد من الزعماء والجماعات الشيعية البارزة نسقوا مع طهران والحرس الثوري الإسلامي في محاولة لإسقاط النظام الملكي. وواصلت إيران جهودها لزعزعة استقرار البحرين باستخدام جماعات مثل كتائب الأشتر، التي نفذت تفجيرات وهجمات مسلحة ضد قوات الأمن البحرينية، كما دعمت طهران سرايا المختار، التي سعت لتحقيق أهداف مماثلة وخططت لهجمات ضد أفراد اميركيين متمركزين في البلاد".

وأضاف الموقع: "بالعودة إلى يومنا هذا، فقد برزت عدة شخصيات شيعية بحرينية بارزة مدعومة من إيران وسط التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وطهران. ففي كانون الثاني 2026، صرّح السيد مرتضى مجيد رمضان علوي، زعيم كتائب الأشتر، في مدينة قم، بأن أنصار الجمهورية الإسلامية والخلايا النائمة في الدول الحليفة للولايات المتحدة سيشنون هجوماً إذا ما ألحقت واشنطن أو تل أبيب أي ضرر بالجمهورية الإسلامية. وفي الشهر عينه، أصدر آية الله العظمى الشيخ عيسى أحمد قاسم، وهو رجل دين بحريني بارز جُرِّد من جنسيته في أواخر حزيران 2016 ويعيش الآن في مشهد، بيانًا يدين فيه العمل العسكري الأميركي المحتمل ضد النظام الإسلامي، مصرحًا بأن "ملايين الرجال والنساء العظماء في إيران سيضحون بأنفسهم من أجله المرشد الأعلى علي خامنئي"، وجادل بأن الدفاع عن خامنئي أمر ضروري "للعالم الإسلامي وللبشرية جمعاء"."

وبحسب الموقع: "بعد بضعة أيام، نشرت منصة مسلحة بحرينية مدعومة من إيران مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن وعلى متنها توابيت ملفوفة بالعلم الأميركي، وإشارة إلى خطاب ألقاه الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله في تشرين الثاني 2023، والذي ذكر فيه أن حزب الله "مستعد جيدًا لأساطيلكم الأميركية التي تهددوننا بها". إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنوي إنهاء الجمهورية الإسلامية سريعاً دون إشعال حرب إقليمية أوسع، فعليها منع إيران من اتخاذ البحرين جبهةً لها، ويجب على الإدارة مواصلة العمل مع النظام الملكي البحريني لرصد أي أنشطة مشبوهة من جانب الشيعة البحرينيين، ومنع تهريب الأسلحة الإيرانية. وينبغي على الولايات المتحدة ضمان أمن الأفراد العسكريين والبحريين والدبلوماسيين، وإذا لزم الأمر، إجلاء الموظفين غير الأساسيين من المنامة، لا سيما وأن العديد من الأفراد الأميركيين يعيشون خارج النطاق الأمني لقاعدة البحرين البحرية للدعم".

وختم الموقع: "بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على ثاني أهم حليف للبحرين في المنطقة، إسرائيل، أن تستخدم قدراتها الاستخباراتية لتتبع أفراد مثل العلوي وقاسم في إيران حتى تتمكن القدس أو واشنطن من جعلهم غير قادرين بشكل دائم على التحريض على العنف الطائفي أو الدعوة إلى هجمات شيعة بحرينية على أفراد أميركيين".
 
عشية جولة المحادثات الثلاثية الجديدة.. ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة
الرئيس الإيراني: دول المنطقة تسعى إلى الحفاظ على سيادة الدول والأمن ونحن نقدر هذه التحركات
تقرير أميركي يكشف: حرب بوتين في أوكرانيا تقتل أفقر سكان روسيا
سلام: عملنا بكل ما في وسعنا لمنع أي تصعيد ولن نوفر أي وسيلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب الإسرائيلي الكامل ونحن لا ندخر بسياسة المحاور الاقليمية
