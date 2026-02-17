مسؤول إيراني: لا تفاوض حول القضايا الدفاعية

قبيل انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الأميركية في جنيف اليوم الثلاثاء، بوساطة عمانية كررت موقفها الرافض للتفاوض حول الدفاعية من بينها صواريخها البالستية.



وأكد مسؤول إيراني رفيع أن وفد بلاده لن يتفاوض حول المسائل الدفاعية.

كما شدد على أن هدف المحادثات "تخفيف أو رفعها ضمن عملية أشمل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.



إلى ذلك، اعتبر أن "قوة إيران بعد حرب ال12 يوما لم تتراجع بل ازدادت"، وفق زعمه.



عراقجي وويتكوف في جنيف

أتت تلك التصريحات فيما من المقرر أن يجري كبار الدبلوماسيين من الجانبين محادثات اليوم في جنيف، حول البرنامج ، بحضور العماني بدر البو سعيدي.

إذ يرتقب أن يعقد عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مفاوضات غير مباشرة في السفارة العمانية.



وكانت جولة أولى من المحادثات بين ممثلين عن إيران والولايات المتحدة عقدت في عُمان في السادس من فبراير، ووصفت بالإيجابية.