20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
عربي-دولي
مسؤول إيراني: لا تفاوض حول القضايا الدفاعية
Lebanon 24
17-02-2026
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبيل انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الأميركية
الإيرانية
في جنيف اليوم الثلاثاء، بوساطة عمانية كررت
إيران
موقفها الرافض للتفاوض حول
القضايا
الدفاعية من بينها صواريخها البالستية.
وأكد مسؤول إيراني رفيع أن وفد بلاده لن يتفاوض حول المسائل الدفاعية.
كما شدد على أن هدف المحادثات "تخفيف
العقوبات
أو رفعها ضمن عملية أشمل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
إلى ذلك، اعتبر أن "قوة إيران بعد حرب ال12 يوما لم تتراجع بل ازدادت"، وفق زعمه.
عراقجي وويتكوف في جنيف
أتت تلك التصريحات فيما من المقرر أن يجري كبار الدبلوماسيين من الجانبين محادثات اليوم في جنيف، حول البرنامج
النووي
الإيراني
، بحضور
وزير الخارجية
العماني بدر البو سعيدي.
إذ يرتقب أن يعقد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مفاوضات غير مباشرة في السفارة العمانية.
وكانت جولة أولى من المحادثات بين ممثلين عن إيران والولايات المتحدة عقدت في عُمان في السادس من فبراير، ووصفت بالإيجابية.
