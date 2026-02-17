تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

8 دول عربية تُدين "تجاوزات" إسرائيل في الضفة: هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيدا خطيرا

Lebanon 24
17-02-2026 | 03:23
8 دول عربية تُدين تجاوزات إسرائيل في الضفة: هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيدا خطيرا
أصدر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بيانا اليوم الثلاثاء دانوا فيه بأشدّ العبارات القرارَ الإسرائيلي القاضي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى "أراضي دولة".

وجاء في البيان: "يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات القرارَ الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنّها ما يُسمّى أراضي دولة، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967".

وأضاف البيان: "تُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة الفلسطيني".

وأكد الوزراء أنّ هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدّمتها القرار 2334.

وتابع البيان: "يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدّد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
8 دول عربية وإسلامية تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة "أراضي دولة"
بيان مشترك لوزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية يدين القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية لفرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة
الأمم المتحدة تصف إجراءات إسرائيل في الضفة بـ "غير القانونية"
بيان 8 دول عربية وإسلامية: نجدد رفضنا جميع الإجراءات الأحادية لتغيير الوضع القانوني في الأراضي المحتلة
