Lebanon news breaking news
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أول اجتماع وزاري سيعقد قريبا في عدن.. هذا ما كشفه مصدر وزاري

Lebanon 24
17-02-2026 | 03:34
أول اجتماع وزاري سيعقد قريبا في عدن.. هذا ما كشفه مصدر وزاري
أول اجتماع وزاري سيعقد قريبا في عدن.. هذا ما كشفه مصدر وزاري photos 0
بعدما كشفت مصادر يمنية أن 6 وزراء في الوزارات الخدمية بدأوا ممارسة مهامهم من داخل البلاد، أوضح مصدر في الحكومة أن أول اجتماع وزاري سيعقد خلال اليومين المقبلين في عدن.

كما أضاف المصدر للعربية/الحدث اليوم الثلاثاء أن 20 وزيراً بدأوا حتى الآن مباشرة أعمالهم من عدن.
إلى ذلك، أشار إلى أن بقية الوزراء في طريقهم إلى عدن.

مناصفة جغرافية
وكانت الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني ضمت 35 وزيراً مع احتفاظ رئيس الحكومة بمنصب وزير الخارجية، بزيادة 10 وزراء عن الحكومة السابقة التي أُعلنت عام 2020 برئاسة معين عبد الملك، حيث كان عدد الوزراء حينها 25 فقط.

كما خرجت التشكيلة الوزارية في وقت سابق هذا الشهر بمناصفة جغرافية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، مع أفضلية رئاسة الوزراء للجنوب، فيما غادر 15 وزيراً مناصبهم، واحتفظ 8 بالوزارات نفسها دون تغيير.
كذلك ضمت للمرة الأولى، 3 وزيرات، إذ استلمت وزارة الشؤون القانونية المحامية إشراق المقطري، وترأست الناشطة أفراح الزوبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي (لأول مرة)، كما عُيِّنَت عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المر
الشؤون القانونية

معين عبد الملك

التعاون الدولي

وزارة التخطيط

وزير الخارجية

وزارة الشؤون

عبد الملك

الشمالي

