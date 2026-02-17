وفاة الناشط الحقوقي الأميركيّ الشهير جيسي جاكسون

توفي الناشط الأميركي البارز في مجال حقوق الإنسان جيسي ، عن عمر ناهز 84 عاماً.





وجاء في بيان منشور على صفحة إبنه على " ":" ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة الأب جيسي لويس جاكسون. توفي بسلام صباح الثلاثاء محاطا بأفراد عائلته". (روسيا اليوم)

