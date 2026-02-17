بقيمة 95 مليار دولار... كاتس يكشف عن خطّة "درع إسرائيل" الدفاعيّة

كشف ، عن خطة دفاعية مدتها عشر سنوات بقيمة 350 مليار شيكل، أيّ ما يعادل 95 مليار دولار أميركي، أُطلق عليها اسم "درع ".



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، أنّ "الخطة تستند إلى ثقة راسخة في القوة الاقتصادية لإسرائيل"، وقال: "لا أمن من دون اقتصاد، ولا إقتصاد من دون أمن".



وتطرق كاتس أيضًا إلى صادرات الدفاع ، متوقعا زيادة الطلب في ضوء الأحداث الأخيرة، وما وصفه بصورة إسرائيل كدولة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق النصر في الحروب.



وقال: "لا يمكن إنتاج كل شيء، أو ابتكار كل شيء، أو الاستعداد لكل شيء. فالجميع يتنافس على الموارد، بدءا من أبسط الذخائر وصولا إلى أكثر الأنظمة تطورا. والنتيجة هي أنه عندما تخوض حملة عسكرية وتحتاج إلى قذائف دبابات ومدفعية، تجد نفسك في منافسة مع جهات فاعلة أخرى". (سكاي نيوز)

