اختتام الجولة الثانية من المحادثات النووية بين أميركا وإيران

اختتمت الجولة الثانية من المحادثات النووية بين والولايات المتحدة في .

وشارك المبعوثان الأميركيان وجاريد في المفاوضات، إلى جانب .



وكشف التلفزيون أن أحدث جولة من المفاوضات النووية استغرقت "3 ساعات تقريبا".



وقالت وكالة "تسنيم" إن مطلب إيران في هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة يتمثل في الرفع الكامل للعقوبات وإجراء محادثات حول بناء الثقة في برنامجها السلمي. (سكاي نيوز عربية)