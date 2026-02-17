حشود عسكريّة على الحدود... الحرب قد تندلع من جديد بين الجيش الإثيوبيّ وقوات تيغراي

ذكر موقع " "، أنّ عناصر في الإثيوبي وقوات تيغراي، يحشدون على حدود إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ما يثير مخاوف من تجدد الحرب.



واندلعت في تيغراي من 2020 إلى 2022، بين القوات الفدرالية، المدعومة بفصائل مسلحة محلية والجيش الإريتري، ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.

وأسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات .



ولم يُنفذ اتفاق السلام بشكل كامل، ووقعت مواجهات في كانون الثاني بين الجيش الاتحادي الإثيوبي وقوات تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الصراع في هذا الإقليم.



وقال مصدر إن " تُحاصر تيغراي"، مضيفا أن قوات تيغراي "تنتشر أيضا باتجاه حدودها".



واعتبر أن "هذا العدد الكبير من القوات المحتشدة وجها لوجه ليس مؤشرا جيدا".



وأفاد مصدر محلي في تيغراي عن وجود حشود ضخمة للقوات الفدرالية وقوات تيغراي"، مضيفا: "إذا لم يمارس ضغطا على أطراف النزاع لحل خلافاتهم عبر الحوار، فإن خطر الحرب سيزداد". (ارم نيوز)