إيران ستُغلق أجزاء من مضيق هرمز خلال مناورة عسكريّة

كشف التلفزيون الرسميّ الإيرانيّ، أنّ تعتزم إغلاق أجزاء من الاستراتيجي كإجراء احترازي خلال مناورات عسكرية للحرس الثوري.



وقال: "سيتم إغلاق أجزاء من مضيق هرمز احتراما لمبادئ السلامة والملاحة".



وأشار إلى أن الإغلاق الجزئي سيستمر "بضع ساعات". (سكاي نيوز)

