عراقجي: المفاوضات مع الولايات المتحدة جرت في أجواء بناءة

، أن المفاوضات بين والولايات المتحدة جرت في "أجواء بناءة".



وأكد أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن عدد من المبادئ التوجيهية التي ستدرج في نص اتفاق نووي محتمل جديد.



وأوضح أن " وواشنطن ستحددان موعد الجولة الثالثة من المحادثات بعد إعداد وصياغة مشروع الاتفاق ومناقشته". (روسيا اليوم)

