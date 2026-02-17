السعوديّة: غداً أول أيام شهر رمضان

أعلن الديوان الملكي السعودي، أنّ المحكمة قرّرت أنّ يوم غدّ الأربعاء، هو أوّل أيام شهر رمضان المبارك.

وأفادت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف القطرية، أنّ غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

أما ، فأعلنت أيضاً أنّ غداً الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان.

كذلك، أعلنت اليمن أنّ أوّل أيّام شهر رمضان، هو غداً الأربعاء، بعد ثبوت رؤية الهلال.

كما لفت مفتي ، إلى أنّ غداً الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان في .

وقال ديوان الوقف السني في ، إنّ غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان.

أما في البحرين، فأعلنت هيئة الرؤية الشرعية أنّ غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، أنّ غداً الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

الخميس

وأفادت وكالة "بترا"، أنّ أعلن أنّ الخميس، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لتعذر رؤية الهلال.

وأفادت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في ، أنّ غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك. كذلك، أعلنت أنّ الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت أنّ أوّل أيام رمضان سيكون الخميس 19 شباط.