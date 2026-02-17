وزير خارجية عمان: مفاوضات واشنطن وطهران حققت تقدماً جيداً

بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين وإيران في ، بدر البو سعيدي أن "المفاوضات اختتمت "محرزة تقدماً جيداً نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة".



كما أضاف عبر "إكس": "اتسمت اجتماعاتنا بروح بناءة، حيث بذلنا معاً جهوداً جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقد حظيت مساهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بتقدير كبير. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، بعد أن غادرت وطهران الاجتماع بخطوات واضحة للمرحلة المقبلة قبل الاجتماع المقبل". (العربية)

Advertisement