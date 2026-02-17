تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وزير خارجية عمان: مفاوضات واشنطن وطهران حققت تقدماً جيداً
Lebanon 24
17-02-2026
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين
الولايات المتحدة
وإيران في
جنيف
،
أعلن وزير الخارجية
العماني
بدر البو سعيدي أن "المفاوضات اختتمت "محرزة تقدماً جيداً نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة".
كما أضاف عبر "إكس": "اتسمت اجتماعاتنا بروح بناءة، حيث بذلنا معاً جهوداً جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقد حظيت مساهمة
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافايل غروسي
، بتقدير كبير. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، بعد أن غادرت
واشنطن
وطهران الاجتماع بخطوات واضحة للمرحلة المقبلة قبل الاجتماع المقبل". (العربية)
Advertisement
