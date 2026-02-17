وزير عربيّ سابق يتعرّض للنصب... هكذا سُرقِتَ أمواله من حسابه المصرفيّ

تعرض وزير الشباب والرياضة المصري السابق عمارة للنصب الإلكتروني بعد استيلاء أحد المجهولين على أموال حسابه.



وتقدم عمارة، أحد أشهر الوزراء السابقين في مصر، ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق يتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه المصرفي، بعد أن أوهمه بأنه موظف بخدمة عملاء أحد المصارف الشهيرة.



وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم تواصل هاتفيا مع الوزير السابق، وادعى حاجته لتحديث بياناته المصرفية، ليتمكن من الاستيلاء على أموال من حسابه الخاص.



وأوضحت التحقيقات أن المتهم انتحل صفة موظف خدمة عملاء بهدف الاحتيال والنصب، وهو ما دفع المجني عليه إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة. (روسيا اليوم)

