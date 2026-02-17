إيران تعلن إحراز تقدم إيجابي في المحادثات النووية بجنيف

أعلن ، ، أن بلاده توصلت إلى "توافق عام حول مجموعة من المبادئ التوجيهية" خلال المحادثات بشأن برنامجها مع في ، الثلاثاء.





وقال ، في تصريحات عقب انتهاء جولة المحادثات، إن "أفكارًا مختلفة طُرحت وجرى بحثها بشكل جدي، وفي النهاية تمكّنا من التوصل إلى توافق عام حول مجموعة من المبادئ الإرشادية، وسنواصل من الآن فصاعدًا التحرك على أساس هذه المبادئ والدخول في صياغة نص اتفاق محتمل"، وفقا لوكالة "تسنيم".





وأضاف أن الجولة الحالية شهدت "نقاشات جادة بالكامل مقارنة بالجولة السابقة"، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت "أكثر بنّاءة"، وأن تقدمًا جيدًا تحقق، وأن مسار المحادثات يسير بشكل إيجابي.

وأوضح أن المشاورات بدأت منذ يوم الاثنين، إذ وصل للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جنيف، وأُجريت معه نقاشات فنية جيدة.



