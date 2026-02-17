وعودٌ بالجنسية أم فخٌّ للموت؟.. نيجيريا تستنفر لإنقاذ المجندين في الجيش الروسي

أعربت السلطات عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتواترة حول مصير عدد من مواطنيها الذين تم تجنيدهم في صفوف الجيش الروسي للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية.

وأشارت تقارير رسمية إلى أن الحكومة النيجيرية بدأت تحركات دبلوماسية مكثفة للوقوف على ملابسات انخراط هؤلاء الشباب في القتال، وسط تقارير تتحدث عن استدراجهم بعقود عمل وهمية أو وعود بمنحهم الجنسية الروسية قبل أن يجدوا أنفسهم في خطوط المواجهة الأمامية.



النيجيرية أنها تتابع عن كثب وضع رعاياها بالتنسيق مع السفارة في ، مشددة على ضرورة حماية حقوقهم وضمان سلامتهم وفق القوانين الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزايدت فيه الشكاوى من أهالي المجندين الذين انقطعت سبل التواصل مع أبنائهم، مما أثار موجة من الغضب والمطالبات الشعبية للحكومة بالتدخل العاجل لإعادتهم إلى بلادهم ومنع استغلال حاجة الشباب للعمل في صراعات مسلحة خارجية.



وتسعى عبر قنواتها الرسمية إلى الحصول على إيضاحات من الجانب الروسي حول أعداد المجندين النيجيريين وطبيعة العقود التي وقعوا عليها، في ظل مخاوف من تعرضهم لمخاطر جسيمة دون غطاء قانوني واضح. ويعد هذا الملف اختباراً جديداً للعلاقات الثنائية بين أبوجا وموسكو، حيث تشدد السلطات النيجيرية على رفضها التام لزج مواطنيها في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، محذرة من مغبة استمرار هذه الظاهرة التي تستهدف الرعايا الأفارقة .



