محادثات نووية بين واشنطن وطهران تحقق تقدّم.. وضغط عسكري أميركي مستمر!

أفاد موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات النووية التي عُقدت بين وطهران في جنيف وُصفت بـ"الإيجابية"، تزامنًا مع إعلان مسؤول أميركي تعزيز بلاده وجودها العسكري في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وبحسب الموقع، قدّم عباس عراقجي عرضًا اعتُبر "متفائلًا ومشجعًا" بشأن مجريات المحادثات، التي استمرّت قرابة 3 ساعات.



ووصف عراقجي المحادثات بأنها "جادة وبنّاءة وإيجابية"، مؤكدا تحقيق تقدم مقارنة بالجولة السابقة، وأن الطرفين توصلا إلى تفاهم عام بشأن مجموعة مبادئ يمكن البناء عليها لصياغة نص اتفاق محتمل، معتبرا أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق قريب، لكنه يشير إلى بدء مسار واضح.



، قال العماني بدر البوسعيدي، الذي يتولى الوساطة، إن الجولة الثانية انتهت بـ"تقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية"، مشيرا إلى أن روح الاجتماعات كانت بناءة وأن الجانبين غادرا بخطوات واضحة قبل الجولة المقبلة، رغم بقاء الكثير من العمل.



وفي تعليق مقتضب، نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن المحادثات جرت "كما هو متوقع"، في إشارة إلى تقييم حذر لنتائج الجولة، رغم المؤشرات الإيجابية المعلنة من الجانب .



كما ذكر مسؤول رفيع في : "لقد أُحرز تقدم في المحادثات مع لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة".



وأضاف: "قال الإيرانيون إنهم سيعودون خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لسد بعض الفجوات المتبقية بين مواقفنا".



يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان مسؤول أميركي تحرّك أكثر من 50 طائرة مقاتلة من طرازات "إف-35" و"إف-22" و"إف-16" إلى المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وتندرج هذه الخطوات ضمن تحركات عسكرية أميركية متزامنة، شملت إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، في مؤشر على استمرار نهج الضغط العسكري إلى جانب المسار الدبلوماسي.



وفي المرحلة المقبلة، يُتوقّع أن يبدأ الجانبان بتبادل مسودات لنصوص اتفاق محتمل، تمهيدًا لتحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات، وسط ترقّب دولي لنتائج هذه المحادثات التي قد تُعيد رسم ملامح الملف الإيراني. (سكاي نيوز)

