بعد توترات حادة.. اتفاقٌ أمني بين باريس والجزائر يلوح في الأفق

أعلن الفرنسي، لوران نونيز، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقه مع نظيره ، سعيد سعيود، على إعادة تفعيل "تعاون أمني رفيع المستوى".

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء نونيز بالرئيس الجزائري في ثاني أيام زيارته للبلاد، والتي وُصفت بأنها "الفرصة الأخيرة" لترميم العلاقات التي شهدت توترات ملحوظة في الآونة الأخيرة.



وأوضح الوزير الفرنسي أن المباحثات ركزت على إعادة تفعيل آليات تهدف إلى استئناف علاقات أمنية طبيعية وتعزيزها، لا سيما على صعيد التعاون القضائي والشرطي والاستخباراتي.

ويحمل نونيز في جعبته ملفات بالغة الحساسية قد ترسم معالم مستقبل الروابط بين والجزائر، من أبرزها قضية أوامر مغادرة الأراضي (OQTF)، وملف الصحفي السجين كريستوف غليز، بالإضافة إلى التنسيق لمكافحة عصابات "DZ Mafia" النشطة في مدينة .



يُذكر أن هذه الزيارة سبقتها تصريحات مثيرة للجدل، حيث كان نونيز قد اشترط سابقاً وجود "تحركات قوية" من الجانب الجزائري لإتمامها، وهو ما انتقدته سيغولين ، رئيسة جمعية فرنسا-الجزائر، معتبرة أن وضع الشروط يعكس عدم رغبة في التقارب.

، كان الرئيس تبون قد عقب على تلك الشروط موضحاً أنها تخص الوزير الفرنسي وحده، مؤكداً ترحيبه بالزيارة في حال قرر نونيز المجيء.