عربي-دولي

قبيل رمضان.. تضييقات إسرائيلية واسعة على المسجد الأقصى وإبعاد أحد أئمته

Lebanon 24
17-02-2026 | 13:44
قبيل رمضان.. تضييقات إسرائيلية واسعة على المسجد الأقصى وإبعاد أحد أئمته
قبيل رمضان.. تضييقات إسرائيلية واسعة على المسجد الأقصى وإبعاد أحد أئمته photos 0
أعلن الإمام محمد علي العباسي، أحد أبرز أئمة المسجد الأقصى المبارك، عن تسلمه قراراً من الشرطة الإسرائيلية يقضي بإبعاده عن الحرم الشريف لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لبدء شهر رمضان المبارك.
 
وأوضح العباسي أنه لم يُبلغ بالأسباب الكامنة وراء هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، مشيراً إلى أنه عاد للمسجد قبل شهر واحد فقط بعد غياب عام كامل جراء حادث سير خطير، معتبراً أن الأقصى يمثل حياته بالكامل.

وفي سياق متصل، كشف المحامي خلدون نجم أن السلطات الإسرائيلية أصدرت نحو 303 قرارات إبعاد منذ مطلع العام الجاري، شملت موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية وصحافيين ومواطنين، واصفاً هذه الإجراءات بأنها "سياسية" تهدف لإرضاء تيارات يمينية متطرفة قبيل الانتخابات المرتقبة.
 
كما شملت التضييقات منع تجهيز العيادات الطبية ونصب المظلات، وسط تهديدات بمنع إدخال وجبات الإفطار والسحور للمصلين الذين يتوافدون بالمئات من مختلف المناطق الفلسطينية.

وعلى صعيد التصاريح، ذكرت محافظة القدس أنها أُبلغت بحصر تصاريح الدخول للرجال فوق سن 55 عاماً وللنساء فوق سن 50 عاماً، في وقت أعلنت فيه الشرطة الإسرائيلية توصيتها بإصدار 10 آلاف تصريح فقط لسكان الضفة الغربية.
 
وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من تصعيد ميداني، خاصة مع تزايد زيارات اليهود المتشددين للموقع الذي تشرف عليه دائرة الأوقاف برعاية أردنية، وهو ما يعتبره الفلسطينيون استفزازاً لمشاعر المسلمين في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



