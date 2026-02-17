المكسيك تختار المراقبة وترفض العضوية في "مجلس السلام"

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، أن لن تكون عضوًا كاملًا في "مجلس السلام" الذي أعلن تشكيله الرئيس الأميركي ، وستكتفي بصفة مراقب في المجلس.



وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحافي: "وجهنا بيانا رسميا، وهو ينص على أننا نعترف بالسعي للسلام ضمن أي إطار يتم إنشاؤه، ولكن عندما يدور الحديث عن السلام في وعن ، وأخذا بعين الاعتبار اعترافنا بدولة فلسطين، من المهم أن تشارك هناك الدولتان، وفلسطين، وهذا لن يحصل في الاجتماع".



وأوضحت أن المكسيك تلقت اقتراحا بالانضمام إلى المبادرة كعضو أو بصفة مراقب، مشيرة إلى أن المكسيك قررت إرسال المندوب المكسيكي لدى هيكتور فاسكونسيلوس إلى الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بصفة مراقب.



يذكر أن أول اجتماع لـ"مجلس السلام" الذي تم تشكيله بمبادرة من لمتابعة سير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ومناقشة الدولية الأخرى، من المقرر أن يعقد في يوم 19 شباط الجاري.

Advertisement