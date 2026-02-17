المكسيك تختار المراقبة وترفض العضوية في "مجلس السلام"

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، أن المكسيك
لن تكون عضوًا كاملًا في "مجلس السلام" الذي أعلن تشكيله الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، وستكتفي بصفة مراقب في المجلس.
وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحافي: "وجهنا بيانا رسميا، وهو ينص على أننا نعترف بالسعي للسلام ضمن أي إطار يتم إنشاؤه، ولكن عندما يدور الحديث عن السلام في الشرق الأوسط
وعن فلسطين
، وأخذا بعين الاعتبار اعترافنا بدولة فلسطين، من المهم أن تشارك هناك الدولتان، إسرائيل
وفلسطين، وهذا لن يحصل في الاجتماع".
وأوضحت أن المكسيك تلقت اقتراحا بالانضمام إلى المبادرة كعضو أو بصفة مراقب، مشيرة إلى أن المكسيك قررت إرسال المندوب المكسيكي لدى الأمم المتحدة
هيكتور فاسكونسيلوس إلى الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بصفة مراقب.
يذكر أن أول اجتماع لـ"مجلس السلام" الذي تم تشكيله بمبادرة من ترامب
لمتابعة سير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
ومناقشة القضايا
الدولية الأخرى، من المقرر أن يعقد في واشنطن
يوم 19 شباط الجاري.