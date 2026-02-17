تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الإمارات تمدّد مهمة استكشاف المريخ حتى 2028

Lebanon 24
17-02-2026 | 14:10
الإمارات تمدّد مهمة استكشاف المريخ حتى 2028
الإمارات تمدّد مهمة استكشاف المريخ حتى 2028 photos 0
 أعلنت الإمارات تمديد مهمّتها لاستكشاف المريخ التي دخلت عامها الخامس، ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تعكس طموحات الدولة في استكشاف الفضاء.

ووصل مسبار "الأمل" الإماراتي إلى مدار المريخ في 2021 بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، ما جعل من الإمارات أول دولة عربية تخوض غمار الكوكب الأحمر، باستثمار قيمته 200 مليون دولار.

وهدف المشروع الى جمع تيرابايت واحد من البيانات من الغلاف الجوي للكوكب.

لكن المسبار جمع 10 تيرابايت وستمدّد مهمّته حتى 2028، بحسب ما أعلن خلال مؤتمر صحافي وزير الرياضة أحمد بالهول الفلاسي الذي يتولّى رئاسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وتأمل الإمارات في أن تصبح بين أول عشر دول في مجال الملاحة الفضائية بحلول 2031، بحسب ما قال الفلاسي في تصريحات ل"وكالة الصحافة الفرنسية".

اضاف:" إن دورنا كوكالة فضاء كان في السنوات العشر الأولى يقوم على إرساء الأسس. وكان التمويل يأتي بأغلبه من الحكومة. لكننا بتنا نشهد الآن انخراطا للقطاع الخاص. وفي إطار المهمة المقبلة لحزام الكويكبات، أوكلنا 50 % من الميزانية إلى القطاع الخاص".

