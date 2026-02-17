تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مقتل فتى فلسطيني بانفجار لغم في الضفة الغربية

Lebanon 24
17-02-2026 | 14:49
مقتل فتى فلسطيني بانفجار لغم في الضفة الغربية
قُتل فتى فلسطيني بانفجار لغم قرب معسكر إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية صحة الحادث.

وفي بيان للهلال الأحمر، قالت الطواقم إن "جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عامًا استلم بعد انفجار لغم في أحد المعسكرات القديمة في الجفتلك بالأغوار الشمالية".

كما أكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) مقتل الفتى، مشيرة إلى أنه من قرية الجفتلك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة ثلاثة فلسطينيين نتيجة العبث بمخلّفات ذخيرة قواته، موضحًا أن الحادث وقع في "منطقة معسكر ترتسا ضمن لواء الأغوار والوديان" قرب قرية الجفتلك والحدود الأردنية.

وأشار الجيش إلى أن المنطقة "تُعدّ منطقة إطلاق نار، والدخول إليها ممنوع وخطير للغاية".

وتقع قرية الجفتلك ومعسكر ترتسا في المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاقيات أوسلو، ما يعني أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المستوطنات.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت في يناير أنها شرعت بنزع الألغام في المنطقة الحدودية ضمن أعمال بناء حاجز جديد، بهدف الحد من تهريب الأسلحة. (سكاي نيوز) 

