واشنطن تتوقع مقترحات إيرانية لمعالجة الثغرات بعد محادثات جنيف

أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تتوقع تلقي مقترحات مفصلة من الحكومة الإيرانية لمعالجة الثغرات في مواقف البلدين عقب محادثات جنيف، اليوم.
وقال مسؤول أمريكي: "لقد أُحرز تقدم، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة.
وقال الإيرانيون إنهم سيعودون في خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الثغرات القائمة في مواقفنا".
وأشار الإيرانيون، عبر وسطاء قبل المحادثات، إلى إمكانية نقل بعض مخزوناتهم من اليورانيوم إلى روسيا، وأنهم منفتحون على إبرام اتفاقيات اقتصادية مع الولايات المتحدة كجزء من اتفاق نووي جديد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه القضايا تحديدًا قد طُرحت في محادثات اليوم، وفقًا لمصادر.
وأشار الإيرانيون أيضًا إلى استعدادهم لوقف التخصيب لفترة محددة، لكنهم أكدوا أن الحظر الدائم للتخصيب غير مقبول، وفقًا لمصادر.