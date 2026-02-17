واشنطن تتوقع مقترحات إيرانية لمعالجة الثغرات بعد محادثات جنيف

أكد مسؤولون أمريكيون أن تتوقع تلقي مقترحات مفصلة من الحكومة لمعالجة الثغرات في مواقف البلدين عقب محادثات ، اليوم.

وقال مسؤول : "لقد أُحرز تقدم، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة.

وقال الإيرانيون إنهم سيعودون في خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الثغرات القائمة في مواقفنا".

وأشار الإيرانيون، عبر وسطاء قبل المحادثات، إلى إمكانية نقل بعض مخزوناتهم من اليورانيوم إلى ، وأنهم منفتحون على إبرام اتفاقيات اقتصادية مع الولايات المتحدة كجزء من اتفاق نووي جديد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه تحديدًا قد طُرحت في محادثات اليوم، وفقًا لمصادر.

وأشار الإيرانيون أيضًا إلى استعدادهم لوقف التخصيب لفترة محددة، لكنهم أكدوا أن الحظر الدائم للتخصيب غير مقبول، وفقًا لمصادر.