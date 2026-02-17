3 قتلى بانهيار جزء من مبنى عسكري في لينينغراد

أعلن ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة الروسية، اليوم الثلاثاء، وفاة 3 أشخاص نتيجة انهيار جزء من مبنى في منشأة عسكرية ببلدة سيرتولوفو، وفق ما نقلت " ".



وكانت قناة ماش الروسية على تيليغرام قد أفادت سابقًا بحدوث انفجار في مبنى تابع للشرطة العسكرية.



ولم تُعرف بعد أسباب الحادث.



وغرد دروزدينكو على قناته في تيليغرام قائلاً: "بعد إزالة الأنقاض من المبنى الإداري التابع للوحدة العسكرية في سيرتولوفو، تم انتشال جثث 3 قتلى".

