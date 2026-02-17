عرض إيراني مشروط.. تعليق التخصيب ورفع العقوبات

نقلت " تايمز" عن "3 مسؤولين إيرانيين" أن أبدت استعدادها لـ"تعليق تخصيب اليورانيوم" لمدة تتراوح بين "3 و5 سنوات"، على أن تغطي هذه المدة "فترة رئاسة ".

وبحسب المصدر نفسه، اقترحت "الانضمام إلى تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية"، مقابل مطالبة بـ"رفع المالية" و"رفع الحظر على مبيعاتها النفطية".