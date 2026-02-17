تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

عرض إيراني مشروط.. تعليق التخصيب ورفع العقوبات

Lebanon 24
17-02-2026 | 22:50
عرض إيراني مشروط.. تعليق التخصيب ورفع العقوبات
نقلت "نيويورك تايمز" عن "3 مسؤولين إيرانيين" أن إيران أبدت استعدادها لـ"تعليق تخصيب اليورانيوم" لمدة تتراوح بين "3 و5 سنوات"، على أن تغطي هذه المدة "فترة رئاسة ترامب".
 
وبحسب المصدر نفسه، اقترحت طهران "الانضمام إلى تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية"، مقابل مطالبة الولايات المتحدة بـ"رفع العقوبات المالية" و"رفع الحظر على مبيعاتها النفطية".
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات ستكون فقط بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني رفيع: هدفنا تخفيف العقوبات أو رفعها بعملية أشمل
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أوضح لنظيره العماني في جنيف ملاحظات إيران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: محادثات جنيف بين إيران وأميركا ستركز على الموضوع النووي ورفع العقوبات فقط
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
04:24 | 2026-02-18
Lebanon24
04:00 | 2026-02-18
Lebanon24
03:59 | 2026-02-18
Lebanon24
03:30 | 2026-02-18
Lebanon24
03:04 | 2026-02-18
Lebanon24
02:51 | 2026-02-18
