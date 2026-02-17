نائب ترامب يؤكد: هدفنا منع إيران من الحصول على سلاح نووي

شدد الأميركي جيه. دي. فانس، على هدف في منع من الحصول على سلاح نووي، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في جنيف.



وقال فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء إن "يمتلك العديد من الخيارات والأدوات" لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، محذرا من أن "حكومات استبدادية أخرى" قد تحذو حذو إذا حصلت على مثل هذه الأسلحة.



واتهم نائب الرئيس الأميركي إيران بالسعي إلى اقتناء سلاح نووي، مؤكداً أن ذلك "لا يمكن السماح بحدوثه". في المقابل، تنفي طهران سعيها إلى تطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها يقتصر على الأغراض السلمية.



وأوضح فانس أن "حدد بعض الخطوط الحمراء" التي لم يكن المفاوضون الإيرانيون "على استعداد بعد للاعتراف بها فعليا أو التعامل معها"، مشيرا إلى أن تفضّل التوصل إلى حل عبر المسار الدبلوماسي.



وأضاف: "نود كثيرا، كما قال الرئيس، حل هذا الأمر من خلال محادثة تفاوضية دبلوماسية، لكن الرئيس لديه جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مؤكداً استعداد الإدارة لتصعيد الأمور إذا اقتضت الضرورة.

