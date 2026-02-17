تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لتعزيز قدرات قواتها المسلحة.. كندا تبتعد عن المظلة الأميركية بخطة دفاعية تاريخية

Lebanon 24
17-02-2026 | 23:27
A-
A+
لتعزيز قدرات قواتها المسلحة.. كندا تبتعد عن المظلة الأميركية بخطة دفاعية تاريخية
لتعزيز قدرات قواتها المسلحة.. كندا تبتعد عن المظلة الأميركية بخطة دفاعية تاريخية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس الثلاثاء، عن إطلاق خطة دفاعية بمليارات الدولارات لتعزيز قدرات القوات المسلحة الكندية وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.

ولفت كارني إلى ان بلاده لم تتخذ خطوات كافية تمكنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وإنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. 

وأضاف: "لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا"، متابعاً: "لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا لم نعد قادرين على الاستمرار فيه".

وأصبح كارني من أبرز منتقدي إدارة ترامب، خصوصا بعد تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القواعد والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من "تصدع".

وتطرق الثلاثاء أيضا إلى خطاب ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيرا إلى ما وصفه باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية. وقال عقب كلمته إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن "القومية المسيحية"، مشدداً على أن "القومية الكندية هي قومية مدنية"، وأن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي.

وقال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية تمثل استثماراً "يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا وازدهارها الاقتصادي وسيادتنا".

وتتضمن الخطة إنفاقاً دفاعياً حكومياً مباشراً بنحو 80 مليار دولار كندي خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي للبنية التحتية المرتبطة بالدفاع والأمن على مدى السنوات العشر المقبلة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نهاية المظلّة الأميركية… الحلفاء يبحثون عن بدائل
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإيرانية: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة وعلى أهبة الجهوزية وترصد تهديدات ترامب وتحريضات نتنياهو وقدرات إيران العسكرية وقوتها الدفاعية أقوى بكثير مما سبق
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية في القيادة الوسطى الأميركية: سنجري مناورات لعدة أيام لتعزيز نشر واستدامة قدراتنا في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الدفاع التايوانية: قواتنا المسلحة سترد بهدوء وحزم وفق توجيه الرئيس بتجنب تصعيد النزاعات
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

إدارة ترامب

المسيحية

واشنطن

مسيحية

ترامب

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-02-18
Lebanon24
04:00 | 2026-02-18
Lebanon24
03:59 | 2026-02-18
Lebanon24
03:30 | 2026-02-18
Lebanon24
03:04 | 2026-02-18
Lebanon24
02:51 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24