لتعزيز قدرات قواتها المسلحة.. كندا تبتعد عن المظلة الأميركية بخطة دفاعية تاريخية

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك ، أمس الثلاثاء، عن إطلاق خطة دفاعية بمليارات الدولارات لتعزيز قدرات القوات المسلحة الكندية وتقليص الاعتماد على .ولفت كارني إلى ان بلاده لم تتخذ خطوات كافية تمكنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وإنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية.وأضاف: "لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا"، متابعاً: "لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا لم نعد قادرين على الاستمرار فيه".وأصبح كارني من أبرز منتقدي ، خصوصا بعد تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القواعد والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من "تصدع".وتطرق الثلاثاء أيضا إلى خطاب ألقاه الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيرا إلى ما وصفه باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية. وقال عقب كلمته إن روبيو تحدث عن سعي للدفاع عن "القومية "، مشدداً على أن "القومية الكندية هي قومية مدنية"، وأن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي.وقال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية تمثل استثماراً "يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن وازدهارها الاقتصادي وسيادتنا".وتتضمن الخطة إنفاقاً دفاعياً حكومياً مباشراً بنحو 80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي للبنية التحتية المرتبطة بالدفاع والأمن على مدى السنوات العشر المقبلة.