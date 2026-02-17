اعتماد ألوان جديدة لطائرة الرئاسة الأميركية

سيعتمد سلاح الجو الأميركي نظام طلاء جديداً لأسطوله الجوي التنفيذي، بما في ذلك طائرة الرئاسة من الجيل الجديد، باستخدام ألوان الأحمر والأبيض والذهبي والأزرق الداكن.



ويمثل التصميم الجديد خروجاً عن النمط التقليدي بالأبيض والأزرق المعتمد منذ عهد الرئيس الراحل ، ويستعيد عناصر من مقترح سابق للرئيس كان يتضمن الألوان الأحمر والأبيض والأزرق.



وكان المقترح قد أُلغي عام 2022 بعدما خلصت إلى أن استخدام الألوان الداكنة قد يتسبب في مشكلات تتعلق بارتفاع درجة حرارة الطائرة.









