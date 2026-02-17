زيارة ملكية إلى نوك.. الدنمارك تشدّد على دعم غرينلاند بوجه طموح ترامب

يبدأ الملك الدنماركي فريدريك العاشر الأربعاء زيارة رسمية إلى غرينلاند تستمر ثلاثة أيام، بحسب ما أفاد الملكي، في خطوة جديدة من الدنمارك لدعم غرينلاند في مواجهة رغبة الرئيس الأميركي بالسيطرة على .

وتأتي الزيارة على وقع توتر في العلاقات بين وكوبنهاغن، بعد تهديدات بالسيطرة على الجزيرة القطبية الشاسعة والغنية بالمعادن حتى لو استلزم الأمر استخدام القوة.



وكان القصر الملكي أعلن عن الزيارة في أواخر كانون الثاني، حين عبّر الملك فريدريك البالغ 57 عاما عن تضامنه مع الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.



ومن المقرر أن يزور فريدريك العاصمة نوك الأربعاء، ثم مانيتسوك الخميس على بعد نحو 150 كيلومترا إلى ، ثم كانغيرلوسواك الجمعة لزيارة مركز تدريب القوات الدنماركية في القطب .



وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن السبت إنها تعتقد أن ترامب لا يزال يرغب في ضم غرينلاند رغم تراجعه مؤخرا عن تهديداته بالاستيلاء عليها بالقوة.



ويصر ترامب على أن غرينلاند "حيوية" لأمن وحلف شمال الأطلسي في مواجهة والصين، وسط تنافس القوى العظمى على تحقيق مكاسب استراتيجية في المنطقة مع ذوبان الجليد.



وتشكّلت مجموعة عمل مشتركة بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند لمناقشة المخاوف الأمنية الأميركية في القطب الشمالي، من دون إعلان تفاصيلها حتى الآن.