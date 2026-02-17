تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
عطل ضرب "يوتيوب".. وبلاغات بمئات الآلاف
Lebanon 24
17-02-2026
|
23:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعطل موقع
يوتيوب
، المملوك لشركة ألفابيت، لأكثر من 322 ألف مستخدم في
الولايات المتحدة
ليل الثلاثاء/ الاربعاء، وفقًا لموقع Downdetector.com المتخصص في رصد أعطال الخدمات.
وبلغ عدد البلاغات عن مشاكل في منصة التواصل الاجتماعي 321958 بلاغا حتى الساعة 8:18 مساءً بتوقيت
شرق الولايات المتحدة
، بحسب داون ديتكتور، الذي يرصد الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من مصادر متعددة.
وواجه المستخدمون رسالة "حدث خطأ ما" عند محاولة الوصول إلى التطبيق والموقع الإلكتروني. وتأثرت خدمات يوتيوب،
ويوتيوب
تي في، وخدمات
غوغل
الأخرى ذات الصلة عالميًا.
وتلقى موقع يوتيوب تي في حوالي 9000 بلاغ عن مشاكل، بينما تلقى موقع غوغل 2700 بلاغ.
في السياق، لم تُعلّق ألفابيت (غوغل) أو يوتيوب بعد على سبب العطل.
وعند محاولة الوصول إلى المنصة عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، لم تظهر مقاطع الفيديو، وظهرت للمستخدمين رسالة "حدث خطأ ما. حاول مرة أخرى".
تعطلت المنصة حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت
المحيط الهادئ
، ولمدة تجاوزت الساعة قبل أن تبدأ الخدمة بالعودة تدريجياً.
نتيجةً لهذا العطل، سارع المستخدمون إلى
التعبير عن
استيائهم على منصة "إكس"، وتصدر وسم #YouTubeDOWN قائمة عمليات البحث الأكثر تداولًا. (الخليج)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عطل عالمي ضرب منصة "إكس"
Lebanon 24
عطل عالمي ضرب منصة "إكس"
18/02/2026 11:32:16
18/02/2026 11:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغات عن عطل تقني جزئي في إنستغرام
Lebanon 24
بلاغات عن عطل تقني جزئي في إنستغرام
18/02/2026 11:32:16
18/02/2026 11:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تدمج "يوتيوب" و"نتفليكس" في نظام كاربلاي مع معايير أمان صارمة
Lebanon 24
أبل تدمج "يوتيوب" و"نتفليكس" في نظام كاربلاي مع معايير أمان صارمة
18/02/2026 11:32:16
18/02/2026 11:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الروس المقيمين في ضواحي موسكو إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الروس المقيمين في ضواحي موسكو إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية
18/02/2026 11:32:16
18/02/2026 11:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
شرق الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
المحيط الهادئ
التعبير عن
شركة ألفا
youtube
ويوتيوب
الخليج
تابع
قد يعجبك أيضاً
أصيب بـ"نيران صديقة".. مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
أصيب بـ"نيران صديقة".. مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
04:24 | 2026-02-18
18/02/2026 04:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلوني بين تثبيت السلطة وكسر الهيبة
Lebanon 24
ميلوني بين تثبيت السلطة وكسر الهيبة
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 04:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي
Lebanon 24
مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي
03:59 | 2026-02-18
18/02/2026 03:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": هذا ما يعنيه نزع السلاح للفلسطينيين
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": هذا ما يعنيه نزع السلاح للفلسطينيين
03:30 | 2026-02-18
18/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل
03:04 | 2026-02-18
18/02/2026 03:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
Lebanon 24
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
07:00 | 2026-02-17
17/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
10:30 | 2026-02-17
17/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
05:32 | 2026-02-17
17/02/2026 05:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
11:08 | 2026-02-17
17/02/2026 11:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
09:01 | 2026-02-17
17/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:24 | 2026-02-18
أصيب بـ"نيران صديقة".. مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
04:00 | 2026-02-18
ميلوني بين تثبيت السلطة وكسر الهيبة
03:59 | 2026-02-18
مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي
03:30 | 2026-02-18
تقرير لـ"Middle East Eye": هذا ما يعنيه نزع السلاح للفلسطينيين
03:04 | 2026-02-18
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل
02:51 | 2026-02-18
توقعات بمغادرة رئيسة المركزي الأوروبي منصبها قبل انتهاء ولايتها
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 11:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 11:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 11:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24