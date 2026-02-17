تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

عطل ضرب "يوتيوب".. وبلاغات بمئات الآلاف

Lebanon 24
17-02-2026 | 23:39
عطل ضرب يوتيوب.. وبلاغات بمئات الآلاف
تعطل موقع يوتيوب، المملوك لشركة ألفابيت، لأكثر من 322 ألف مستخدم في الولايات المتحدة ليل الثلاثاء/ الاربعاء، وفقًا لموقع Downdetector.com المتخصص في رصد أعطال الخدمات.

وبلغ عدد البلاغات عن مشاكل في منصة التواصل الاجتماعي 321958 بلاغا حتى الساعة 8:18 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب داون ديتكتور، الذي يرصد الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من مصادر متعددة.

وواجه المستخدمون رسالة "حدث خطأ ما" عند محاولة الوصول إلى التطبيق والموقع الإلكتروني. وتأثرت خدمات يوتيوب، ويوتيوب تي في، وخدمات غوغل الأخرى ذات الصلة عالميًا.
وتلقى موقع يوتيوب تي في حوالي 9000 بلاغ عن مشاكل، بينما تلقى موقع غوغل 2700 بلاغ.
 
في السياق، لم تُعلّق ألفابيت (غوغل) أو يوتيوب بعد على سبب العطل.
وعند محاولة الوصول إلى المنصة عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، لم تظهر مقاطع الفيديو، وظهرت للمستخدمين رسالة "حدث خطأ ما. حاول مرة أخرى".

تعطلت المنصة حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، ولمدة تجاوزت الساعة قبل أن تبدأ الخدمة بالعودة تدريجياً.

نتيجةً لهذا العطل، سارع المستخدمون إلى التعبير عن استيائهم على منصة "إكس"، وتصدر وسم #YouTubeDOWN قائمة عمليات البحث الأكثر تداولًا. (الخليج)

مواضيع ذات صلة
عطل عالمي ضرب منصة "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بلاغات عن عطل تقني جزئي في إنستغرام
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تدمج "يوتيوب" و"نتفليكس" في نظام كاربلاي مع معايير أمان صارمة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الروس المقيمين في ضواحي موسكو إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

شرق الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

المحيط الهادئ

التعبير عن

شركة ألفا

youtube

ويوتيوب

الخليج

