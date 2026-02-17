كان يرتدي سترة وقفازات عسكرية.. توقيف مسلح ركض نحو مبنى الكونغرس

أوقفت الأميركية أمس الثلاثاء شابا يبلغ من العمر 18 عاماً بعدما ركض باتجاه مبنى في وهو يحمل بندقية محشوة بالذخيرة، من دون تسجيل أي إصابات أو حوادث.وقال قائد شرطة الكابيتول إن الشاب وصل بعد الظهر بقليل في سيارة " " بيضاء وركنها قرب المبنى، قبل أن يخرج منها ويركض نحو الكابيتول حاماً السلاح.وأضاف سوليفان أن عناصر الشرطة أمروا الشاب بإلقاء سلاحه، فاستجاب فورا وتم اعتقاله دون مقاومة.وذكرت الشرطة أن المشتبه به كان يرتدي سترة وقفازات عسكرية، كما عثر داخل سيارته على خوذة وقناع واقٍ من الغازات. ولم تتضح بعد دوافعه.وأكدت الشرطة أن الكونغرس لم يكن في حالة انعقاد وقت الحادث، مشيرة إلى أنها حثت المواطنين على تجنب المنطقة خلال التعامل مع الواقعة.