أعلن جهاز الأمن الأوكراني تفكيك شبكة إجرامية في مقاطعة كانت تؤمن للرجال في سن التجنيد جوازات سفر ورخص قيادة أوروبية مزورة، بهدف مساعدتهم على مغادرة البلاد وتفادي التعبئة الإجبارية.



وبحسب الجهاز، جرى توقيف رجل في بتهمة بيع وثائق مزورة منسوبة لمواطنين من إحدى لأوكرانيين يرغبون في الفرار خارج البلاد. وأفاد بيان رسمي بأن الموقوف كان يلصق صور الزبائن على جوازات سفر ورخص قيادة أصلية كان يحصل عليها عبر "علاقات خارجية".



وفي سياق متصل، أشار النص إلى أن كييف تواجه في الآونة الأخيرة نقصا في عدد القوات، مع تكرار فضائح واحتجاجات على خلفية اتهامات تتعلق بعنف يمارسه موظفو خلال توقيف المطلوبين للخدمة.



كما لفت إلى انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر عمليات تعبئة، تتضمن اقتياد رجال في حافلات صغيرة، مع اتهامات باستخدام القوة والاعتداء عليهم.

