Najib Mikati
الفاتيكان لن يشارك بمجلس السلام برئاسة ترامب

Lebanon 24
18-02-2026 | 01:40
الفاتيكان لن يشارك بمجلس السلام برئاسة ترامب
الفاتيكان لن يشارك بمجلس السلام برئاسة ترامب photos 0
قال كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، الثلاثاء، إن الفاتيكان لن يشارك في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات يجب أن تديرها الأمم المتحدة.

وكان البابا لاون، وهو أول بابا أميركي للفاتيكان، قد تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس في كانون الثاني.

وبموجب خطة ترامب التي أدت إلى وقف إطلاق نار هش في غزة في تشرين الأول، كان من المقرر أن يتولى المجلس الإشراف على إدارة القطاع مؤقتا. لكن ترامب الذي يرأس المجلس قال لاحقا إن صلاحياته ستتوسّع لتشمل التعامل مع النزاعات العالمية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول في واشنطن الخميس لمناقشة إعادة إعمار غزة.

وقالت إيطاليا والاتحاد الأوروبي إن ممثليهما يعتزمون الحضور بصفة مراقبين، بسبب عدم انضمامها إلى المجلس.

وقال بارولين إن الفاتيكان "لن يشارك في مجلس السلام بسبب طبيعته الخاصة، التي تختلف بالطبع عن طبيعة الدول الأخرى".

وأضاف "أحد بواعث القلق هو أنه على المستوى الدولي ينبغي قبل أي شيء أن تكون الأمم المتحدة هي التي تدير هذه الأزمات. وهذه إحدى النقاط التي نصر عليها".

 
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
ساعر يمثل إسرائيل في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" برئاسة ترامب
رويترز عن مصدر تركي: وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثل الرئيس أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب
البحرين تقبل دعوة الانضمام إلى مجلس السلام برئاسة ترامب
