الفاتيكان لن يشارك بمجلس السلام برئاسة ترامب

قال كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، الثلاثاء، إن الفاتيكان لن يشارك في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي ، مضيفا أن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات يجب أن تديرها .



وكان البابا لاون، وهو أول بابا أميركي للفاتيكان، قد تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس في كانون الثاني.



وبموجب خطة التي أدت إلى وقف إطلاق نار هش في غزة في تشرين الأول، كان من المقرر أن يتولى المجلس الإشراف على إدارة القطاع مؤقتا. لكن ترامب الذي يرأس المجلس قال لاحقا إن صلاحياته ستتوسّع لتشمل التعامل مع النزاعات العالمية.



ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول في الخميس لمناقشة إعادة إعمار غزة.



وقالت والاتحاد إن ممثليهما يعتزمون الحضور بصفة مراقبين، بسبب عدم انضمامها إلى المجلس.



وقال بارولين إن الفاتيكان "لن يشارك في مجلس السلام بسبب طبيعته الخاصة، التي تختلف بالطبع عن طبيعة الدول الأخرى".



وأضاف "أحد بواعث القلق هو أنه على المستوى الدولي ينبغي قبل أي شيء أن تكون الأمم المتحدة هي التي تدير هذه الأزمات. وهذه إحدى النقاط التي نصر عليها".







