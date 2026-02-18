لهذه الاسباب.. محاكمة مادورو تتأخر مجددا

أفادت قناة "يونيفزيون نوتيسياس" بأن الجلسة الثانية في قضية في أُجّلت من 17 آذار إلى 26 آذار لأسباب "لوجستية".



ووفق القناة، جاء التأجيل بناء على طلب من فريق الدفاع، في وقت أشار الادعاء إلى مشكلات تتصل بالجدولة واللوجستيات، قبل أن يتفق الطرفان في نهاية المطاف على تحديد موعد جديد.



وأضافت القناة أن "الجلسة الثانية ستُعقد في 26 آذار 2026، في بنيويورك؛ بعد أن كانت مقررة سابقًا في 17 آذار".



وكان قد أُعلن في "كانون الثاني" أن الجلسة المقبلة كانت محددة عند 7:00 مساءً بتوقيت يوم 17 آذار بما يوازي "11:00 صباحًا" بتوقيت نيويورك.



وبحسب ما ورد، نفذت القوات الأميركية في 3 كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في أدت إلى اعتقال وزوجته واقتيادهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وفقا للمزاعم الأميركية.

