جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وزير المالية الإسرائيلي يؤكد: سنشجع هجرة الفلسطينيين من الضفة وغزة

Lebanon 24
18-02-2026 | 02:13
وزير المالية الإسرائيلي يؤكد: سنشجع هجرة الفلسطينيين من الضفة وغزة
وزير المالية الإسرائيلي يؤكد: سنشجع هجرة الفلسطينيين من الضفة وغزة photos 0
أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيعمل خلال ولايته المقبلة على "تشجيع هجرة الفلسطينيين" من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وجاء تصريح الوزير الإسرائيلي خلال فعالية لحزبه اليميني المتطرف "الصهيونية الدينية"، عرض خلالها ما وصفه بأهداف الحكومة المقبلة، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات أوسلو التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة تعد بمثابة ضم فعلي.
 
وقال سموتريتش : "يجب القضاء على فكرة الدولة العربية الإرهابية (في إشارة إلى الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية)، وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة، رسميا وعمليا، والانطلاق نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة ومن يهودا والسامرة (المصطلح التوراتي للضفة الغربية المحتلة)".

وتابع: "لا يوجد حل آخر طويل الأمد".

ولاقى حديث سموتريتش تصفيقا من الحضور.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل بحلول تشرين الأول المقبل، وحظي حزب سموتريتش باستمرار بتأييد في استطلاعات الرأي.



