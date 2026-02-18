وزير المالية الإسرائيلي يؤكد: سنشجع هجرة الفلسطينيين من الضفة وغزة

أكد بتسلئيل سموتريتش أنه سيعمل خلال ولايته المقبلة على "تشجيع هجرة " من المحتلة وقطاع غزة.



وجاء تصريح الوزير الإسرائيلي خلال فعالية لحزبه اليميني المتطرف "الصهيونية "، عرض خلالها ما وصفه بأهداف الحكومة المقبلة، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات أوسلو التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة تعد بمثابة ضم فعلي.



وقال سموتريتش : "يجب على فكرة الإرهابية (في إشارة إلى الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية)، وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة، رسميا وعمليا، والانطلاق نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة ومن والسامرة (المصطلح التوراتي للضفة الغربية المحتلة)".



وتابع: "لا يوجد حل آخر طويل الأمد".



ولاقى حديث سموتريتش تصفيقا من الحضور.



ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بحلول تشرين الأول المقبل، وحظي حزب سموتريتش باستمرار بتأييد في استطلاعات الرأي.









