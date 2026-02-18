"تقدم مهم" في مفاوضات إنهاء الحرب الاوكرانية

اعتبر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن المفاوضات الروسية التي تقودها في جنيف لإنهاء الحرب حققت "تقدما مهما"، مع توجه الطرفين إلى يوم ثانٍ من المحادثات.



وكتب ويتكوف عبر "إكس" الأربعاء أن "المحادثات بين وروسيا التي تقودها في جنيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا أحرزت تقدما هاما"، مضيفا أن "نجاح الرئيس في جمع طرفي النزاع في هذه الحرب أدى إلى إحراز تقدم هام، ونحن فخورون بالعمل تحت قيادته لوقف القتل في هذا النزاع المروع". وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على إطلاع قيادتيهما على المستجدات و"مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق".



وفي المقابل، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرّب من الوفد الروسي قوله الثلاثاء، مشترطا عدم كشف هويته، إن "اليوم الأول من المفاوضات انتهى"، واصفا الاجتماعات بأنها "متوترة جدا" واستمرت ست ساعات، مع الاتفاق على استئنافها الأربعاء.



وتهدف المباحثات إلى التوصل إلى حل ينهي أربع الحرب في أوكرانيا، وتستند إلى خطة أميركية أُعلنت قبل أشهر، فيما تبقى مسألة تنازلات المتعلقة بمساحات من الأراضي مقابل ضمانات أمنية محور . وتتعثّر المفاوضات خصوصا عند مصير حوض دونباس الصناعي في شرق أوكرانيا، إذ تطلب انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك وهو ما ترفضه كييف، وسط ضغط يمارسه الرئيس الأميركي للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي اندلع في "شباط 2022". (العين)

