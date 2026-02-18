تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"تقدم مهم" في مفاوضات إنهاء الحرب الاوكرانية

Lebanon 24
18-02-2026 | 02:18
A-
A+
تقدم مهم في مفاوضات إنهاء الحرب الاوكرانية
تقدم مهم في مفاوضات إنهاء الحرب الاوكرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن المفاوضات الأوكرانية الروسية التي تقودها الولايات المتحدة في جنيف لإنهاء الحرب حققت "تقدما مهما"، مع توجه الطرفين إلى يوم ثانٍ من المحادثات.

وكتب ويتكوف عبر "إكس" الأربعاء أن "المحادثات بين أوكرانيا وروسيا التي تقودها واشنطن في جنيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا أحرزت تقدما هاما"، مضيفا أن "نجاح الرئيس ترامب في جمع طرفي النزاع في هذه الحرب أدى إلى إحراز تقدم هام، ونحن فخورون بالعمل تحت قيادته لوقف القتل في هذا النزاع المروع". وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على إطلاع قيادتيهما على المستجدات و"مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق".

وفي المقابل، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرّب من الوفد الروسي قوله الثلاثاء، مشترطا عدم كشف هويته، إن "اليوم الأول من المفاوضات انتهى"، واصفا الاجتماعات بأنها "متوترة جدا" واستمرت ست ساعات، مع الاتفاق على استئنافها الأربعاء.

وتهدف المباحثات إلى التوصل إلى حل ينهي أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا، وتستند إلى خطة أميركية أُعلنت قبل أشهر، فيما تبقى مسألة تنازلات كييف المتعلقة بمساحات من الأراضي مقابل ضمانات أمنية محور النقاش. وتتعثّر المفاوضات خصوصا عند مصير حوض دونباس الصناعي في شرق أوكرانيا، إذ تطلب موسكو انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك وهو ما ترفضه كييف، وسط ضغط يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي اندلع في "شباط 2022". (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب "تقترب من تحقيق نتيجة"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: تم إحراز تقدم ملموس خلال المحادثات الروسية الأوكرانية لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب قريبة جداً من تحقيق نتيجة حقيقية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست عمليات قتالية.. "عقبة كبرى" قد تؤخر إنهاء الحرب الأوكرانية!
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأوكرانية

أوكرانيا

سنوات من

دونالد

واشنطن

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-02-18
Lebanon24
04:00 | 2026-02-18
Lebanon24
03:59 | 2026-02-18
Lebanon24
03:30 | 2026-02-18
Lebanon24
03:04 | 2026-02-18
Lebanon24
02:51 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24