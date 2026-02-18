تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
خلال 24 ساعة.. الجيش الأميركي ينقل أكثر من 50 مقاتلة إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
18-02-2026
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام الجيش الأميركي بنقل أكثر من 50 طائرة مقاتلة إلى
الشرق الأوسط
خلال 24 ساعة، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول أميركي.
ورصدت منصات تتبع
حركة الطيران
عددا من طائرات "إف 16"، و"إف 22"، و"إف 35"، متجهة إلى الشرق الأوسط، في إطار تحركات
الولايات المتحدة
لتعزيز قدراتها الجوية والبحرية قرب
إيران
.
ويأتي هذا التعزيز العسكري الأميركي في خضم مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين، تركز على البرنامج
النووي
الإيراني
.
والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة سترسل أكبر حاملة طائرات لديها، وهي "يو إس إس
جيرالد آر
فورد
"، لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط تحسبا لمواجهة محتملة مع إيران.
