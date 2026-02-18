خلال 24 ساعة.. الجيش الأميركي ينقل أكثر من 50 مقاتلة إلى الشرق الأوسط

قام الجيش الأميركي بنقل أكثر من 50 طائرة مقاتلة إلى خلال 24 ساعة، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول أميركي.



ورصدت منصات تتبع عددا من طائرات "إف 16"، و"إف 22"، و"إف 35"، متجهة إلى الشرق الأوسط، في إطار تحركات لتعزيز قدراتها الجوية والبحرية قرب .



ويأتي هذا التعزيز العسكري الأميركي في خضم مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين، تركز على البرنامج .



والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة سترسل أكبر حاملة طائرات لديها، وهي "يو إس إس "، لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط تحسبا لمواجهة محتملة مع إيران.







