لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
توقعات بمغادرة رئيسة المركزي الأوروبي منصبها قبل انتهاء ولايتها
Lebanon 24
18-02-2026
|
02:51
photos
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر مطلع أن من المتوقع أن تترك رئيسة
البنك المركزي الأوروبي
كريستين لاغارد
منصبها قبل نهاية ولايتها التي تنقضي في أكتوبر تشرين الأول 2027.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن لاغارد تريد مغادرة منصبها في البنك قبل الانتخابات الرئاسية
الفرنسية
في أبريل نيسان من العام المقبل.
