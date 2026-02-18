مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في ‌بحر عمان وشمال المحيط الهندي

بعد أيام قليلة من إجراء تدريبات عسكرية في ‌مضيق ⁠هرمز، تجري وروسيا مناورات بحرية في ‌بحر وشمال المحيط اليوم ‌الخميس.



وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم المناورات حسن مقصودلو، إن "المنطقة الأولى للقوات البحرية في بندر عباس ستستضيف هذه المناورات".



وأوضح مقصودلو أهداف المناورات، وهي "تعزيز الأمن والتفاعلات البحرية المستدامة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وتطوير التعاون البحري المشترك، وتعزيز العلاقات بين القوات البحرية للبلدين في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة".



وتابع: "يعد تحقيق التقارب والتنسيق في التدابير المشتركة لمواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن والسلامة البحرية، لا سيما في مجال حماية السفن التجارية وناقلات ، فضلا عن البحري، من بين المحاور الرئيسية لهذه المناورات المشتركة".



وأكد مقصودلو: "تهدف هذه المناورات أيضا إلى تعميق العلاقات الودية، وزيادة التعاون الإقليمي مع إعطاء الأولوية للدول المجاورة، وتعزيز دور دول المنطقة في ضمان الأمن البحري وإرسائه"



واعتبر المسؤول العسكري أن "إجراء هذه المناورات، إلى جانب مناورات أخرى للقوات الإيرانية، يعكس اهتمام البلدين بالتطورات الراهنة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، ويبرهن على الطرفين بتعزيز التعاون البحري، ومواجهة الأحادية، ودعم أمن التجارة البحرية في هذه المنطقة".





