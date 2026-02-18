تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في ‌بحر عمان وشمال المحيط الهندي

Lebanon 24
18-02-2026 | 03:59
مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في ‌بحر عمان وشمال المحيط الهندي
مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في ‌بحر عمان وشمال المحيط الهندي photos 0
بعد أيام قليلة من إجراء الحرس الثوري تدريبات عسكرية في ‌مضيق ⁠هرمز، تجري إيران وروسيا مناورات بحرية في ‌بحر عمان وشمال المحيط الهندي اليوم ‌الخميس.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم المناورات حسن مقصودلو، إن "المنطقة الأولى للقوات البحرية الإيرانية في بندر عباس ستستضيف هذه المناورات".

وأوضح مقصودلو أهداف المناورات، وهي "تعزيز الأمن والتفاعلات البحرية المستدامة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وتطوير التعاون البحري المشترك، وتعزيز العلاقات بين القوات البحرية للبلدين في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة".

وتابع: "يعد تحقيق التقارب والتنسيق في التدابير المشتركة لمواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن والسلامة البحرية، لا سيما في مجال حماية السفن التجارية وناقلات النفط، فضلا عن مكافحة الإرهاب البحري، من بين المحاور الرئيسية لهذه المناورات المشتركة".

وأكد مقصودلو: "تهدف هذه المناورات أيضا إلى تعميق العلاقات الودية، وزيادة التعاون الإقليمي مع إعطاء الأولوية للدول المجاورة، وتعزيز دور دول المنطقة في ضمان الأمن البحري وإرسائه"

واعتبر المسؤول العسكري الإيراني أن "إجراء هذه المناورات، إلى جانب مناورات أخرى للقوات الإيرانية، يعكس اهتمام البلدين بالتطورات الراهنة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، ويبرهن على التزام الطرفين بتعزيز التعاون البحري، ومواجهة الأحادية، ودعم أمن التجارة البحرية في هذه المنطقة".

مكافحة الإرهاب

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

الرئيسي

التزام

روسيا

